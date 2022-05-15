Скільки можна заробити на інвестиціях в агропромисловість — Finance.ua

Скільки можна заробити на інвестиціях в агропромисловість

Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Заробити на аграрному бізнесі можна, навіть не бувши фахівцями в агросфері. Про особливості інвестування у цей сегмент розповів інвестиційний директор SI Capital Владислав Остапенко під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

Найбільш дохідні інвестиції до початку війни

Якщо говорити про інструменти, які були доступні українському інвестору до початку масштабних бойових дій на території України, то можна виокремити декілька їх видів за ранжуванням дохідності та ризику.

Однак після нападу росії були введені певні фінансові обмеження, через що інвестори мають не такий широкий вибір, куди вкласти свої кошти:

ОВДП чи євробонди фактично перетворилися у військові облігації, дохідність за якими складає від 11% до 9,5% за останніми розміщеннями Мінфіну;

фактично перетворилися у військові облігації, дохідність за якими складає від 11% до 9,5% за останніми розміщеннями Мінфіну; доступний інструмент депозитів для формування якогось пасивного доходу. Однак ставки не такі високі — якщо раніше вони були на рівні інфляції, то зараз навряд чи її покривають;

для формування якогось пасивного доходу. Однак ставки не такі високі — якщо раніше вони були на рівні інфляції, то зараз навряд чи її покривають; фондовий ринок закритий, тому ніяких корпоративних облігацій придбати не можна;

закритий, тому ніяких корпоративних облігацій придбати не можна; реєстри нерухомості України фактично були закриті до кінця квітня, тому «чисті» угоди укладати було неможливо. Зараз вони працюють з обмеженнями. Крім того, наразі все ще існує досить високий ризик фізичного пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості;

України фактично були закриті до кінця квітня, тому «чисті» угоди укладати було неможливо. Зараз вони працюють з обмеженнями. Крім того, наразі все ще існує досить високий ризик фізичного пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості; золото доступне для інвестицій, однак ціна покупки і продажу дуже відрізняються. Наприклад, останні котування ПриватБанку свідчать, що придбати грам золота можна за 2 500 грн, а продати — за 1 500. Якщо ж брати ціну Нацбанку, то зростання з початку воєнного стану майже не відбулося;

доступне для інвестицій, однак ціна покупки і продажу дуже відрізняються. Наприклад, останні котування ПриватБанку свідчать, що придбати грам золота можна за 2 500 грн, а продати — за 1 500. Якщо ж брати ціну Нацбанку, то зростання з початку воєнного стану майже не відбулося; акції публічних компаній наразі недоступні українцям. Поповнити брокерський рахунок, конвертувати гривню у валюту, а також переводити валюту за кордон також не можна.

"Ми проаналізували останні 20 років за основними інструментами, які обирають інвестори. Як видно на графіку, після різкого зльоту до 2008 року нерухомість почала зростати у ціні лише після 2020. До речі, ми брали до уваги лише житлову нерухомість Києва як найбільш популярний сегмент, який інвестори розглядали з точки зору отримання пасивного доходу. Стосовно золота — так, воно у більшості випадків приносило дохід через зростання вартості, але були і негативні кризові роки. Якщо брати до уваги акції публічних компаній S&P 500, то є зльоти і падіння, але не більше 20% за рік можна було заробити.

А ось що стосується дохідності українського агросектору, то, за даними Держстату та офіційної фінансової звітності компаній, не було жодного збиткового року. За останні роки агробізнес приносив своїм власникам близько 20-40% на рік", — зазначає Остапенко.

За його словами, якби інвестор вклав 100 доларів у різні сектори на початку 2000-х років, то найбільше він міг би заробити саме на агробізнесі. Фактично за 20 років бачимо зростання у 10 разів, тобто умовно вкладені 100 доларів 20 років тому зараз коштували б понад 1 тис. доларів.

Тож інвестиції в агропромисловість мають досить цікавий баланс між ризиком і дохідністю: за останні 20 років середня щорічна дохідність становила 22%.

Що з податками

«Цікава ситуація з оподаткуванням. Держава встановлює пільгу: при отриманні дивідендів інвестицій в інвестфонди, ви платите половину від ставки податку на доходи фізосіб. Тобто якщо з депозитів ви платите 18%, то з інвестфонду — це 9%. Також ще є військовий збір 1,5%», — розповів Остапенко.

Чому це цікава інвестиція після війни

1. Стратегічна галузь України:

АПК є однією з найбільш стабільних галузей — жодного збиткового року з 2000 р.;

відновити обробіток землі легше, ніж відбудувати металургійний завод;

очікуються нові логістичні схеми з наземного транспорту, вантажні термінали на кордоні.

2. Захищеність:

завдяки валютній прив’язці дохідність у період кризи лише зростає;

агроринок фрагментований, немає ризику монополізації;

продукція АПК завжди має ліквідність, а глобальний попит лише зростає.

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