ТОП-10 агропродуктів, які принесли Україні найбільше валютної виручки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

ТОП-10 агропродуктів, які принесли Україні найбільше валютної виручки

Вчора 22:31Аграрний ринок
328
Агропромислова продукція у 2021 залишилася однією з ключових галузей у зовнішньоекономічній діяльності України. За рік було експортовано продукції агропромислового комплексу на загальну суму $27,3 млрд, що становить 41% загальноукраїнського експорту.
Про це повідомляє УКАБ.
У порівнянні з попереднім роком даний показник зріс на 25%, говориться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» на сторінці у Facebook.
Як зазначається, найбільший внесок у формування експортної виручки внесли вже традиційні для українського АПК:
  • експорт олії соняшникової (23% експортної виручки в 2021 р.);
  • кукурудзи (22%);
  • пшениці (19%);
  • насіння ріпаку (6%);
  • макухи соняшникової (6%);
  • ячменю (5%);
  • м’яса птиці (3%);
  • соєвих бобів (2%);
  • соєвої олії (1%);
  • хлібобулочних виробів (1%).
«Через війну росії проти України у нас зараз тимчасово заблоковані всі морські порти, через які здійснювався експорт цієї продукції. Через це українські аграрії не мають змоги отримувати кошти для проведення весняної посівної кампанії, а країни-імпортери української продукції — забезпечувати своє населення якісним продуктами харчування. Через фізичну нестачу цих продуктів уже спостерігається стрімке зростання цін. Пшениця зросла в ціні на 25% — до 450 $/т, а соняшникова олія — на 33% — до 2 200 $/т», — наголосила аналітик УКАБ Світлана Литвин.
Основними країнами-імпортерами української агропромислової продукції є Китай (16% експортної виручки), Індія (7%), Нідерланди (6%), Єгипет (6%), Туреччина (5%) та інші.
«І саме цим країнам зараз необхідно додати тиску на росію щодо деблокади українських портів, оскільки це загрожує не лише зростанням цін, а й розповсюдженням голоду в країнах, які не зможуть закуповувати необхідний обсяг продукції», — пояснюють в УКАБ.
За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.