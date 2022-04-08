ТОП-10 агропродуктів, які принесли Україні найбільше валютної виручки — Finance.ua

ТОП-10 агропродуктів, які принесли Україні найбільше валютної виручки

Вчора 22:31 — Аграрний ринок

Агропромислова продукція у 2021 залишилася однією з ключових галузей у зовнішньоекономічній діяльності України. За рік було експортовано продукції агропромислового комплексу на загальну суму $27,3 млрд, що становить 41% загальноукраїнського експорту.

Про це повідомляє УКАБ

У порівнянні з попереднім роком даний показник зріс на 25%, говориться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» на сторінці у Facebook.

Як зазначається, найбільший внесок у формування експортної виручки внесли вже традиційні для українського АПК:

експорт олії соняшникової (23% експортної виручки в 2021 р.);

кукурудзи (22%);



пшениці (19%);



насіння ріпаку (6%);



макухи соняшникової (6%);



ячменю (5%);



м’яса птиці (3%);



соєвих бобів (2%);



соєвої олії (1%);



хлібобулочних виробів (1%).

«Через війну росії проти України у нас зараз тимчасово заблоковані всі морські порти, через які здійснювався експорт цієї продукції. Через це українські аграрії не мають змоги отримувати кошти для проведення весняної посівної кампанії, а країни-імпортери української продукції — забезпечувати своє населення якісним продуктами харчування. Через фізичну нестачу цих продуктів уже спостерігається стрімке зростання цін. Пшениця зросла в ціні на 25% — до 450 $/т, а соняшникова олія — на 33% — до 2 200 $/т», — наголосила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Основними країнами-імпортерами української агропромислової продукції є Китай (16% експортної виручки), Індія (7%), Нідерланди (6%), Єгипет (6%), Туреччина (5%) та інші.

«І саме цим країнам зараз необхідно додати тиску на росію щодо деблокади українських портів, оскільки це загрожує не лише зростанням цін, а й розповсюдженням голоду в країнах, які не зможуть закуповувати необхідний обсяг продукції», — пояснюють в УКАБ.

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