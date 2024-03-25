Скільки людей перетнули західний кордон України 24 березня — Finance.ua

Скільки людей перетнули західний кордон України 24 березня Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Скільки людей перетнули західний кордон України 24 березня

Упродовж минулої доби, 24 березня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 82 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Скільки людей виїхали з України через західний кордон за добу

Так, за даними прикордонників, з України минулої доби виїхало 41 тисяча людей. Зокрема, 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Скільки людей минулої доби перетнули кордон на в'їзд до України

Водночас прибули до України за добу 41 тисяча осіб, 37 тисяч з них — громадяни України

Незаконний перетин держкордону

Цього дня у дописі прикордонники не повідомляють про незаконний перетин держкордону. Однак нагадують, що пропуск повнолітніх громадян України через кордон здійснюється за закордонними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами відповідно до Постанови Кабміну від 27 січня 1995 року.

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