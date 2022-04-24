Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомога — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомога

Вчора 20:03Особисті фінанси
2401
Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомогаСкільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомога, freepik.com
Багато українців, рятуючись від війни з росією, їдуть до Німеччини. Перебувати в цій країні можна 3 місяці по безвізу (як турист) або ж, оформивши статус біженця або статус тимчасового захисту.
Про це пише Уніан.

Вартість житла в Німеччині — оренда

Ті українці, які приїжджають до Німеччини, не маючи знайомих і житла, потраплять в розподільний центр. Звідти людей відправляють в сім’ї або дають соціальне житло. Якщо ви хочете самостійно знімати квартиру, звертайте увагу на розцінки:
  • однокімнатна квартира в центрі — 800-1000 євро;
  • однокімнатна квартира на околиці або в передмісті — 500-600 євро;
  • трикімнатна квартира в центрі — 1500-2000 євро;
  • трикімнатна квартира на околиці або в передмісті — 1000-1200 євро.
Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking або Airbnb.
Читайте також

Ціни на продукти в Німеччині 2022

Згідно з відгуками українців, які живуть в Німеччині давно і переїхали в країну задовго до війни, в середньому, харчування на одну людину обходиться приблизно в 200 євро. За умови, що вона ні в чому не буде собі відмовляти, згодна готувати вдома з періодичними походами в бари або ресторани.

Життя в Німеччині на допомогу або пошук роботи

Українці, які прибули до Німеччини, можуть оформити статус біженця або отримати тимчасовий притулок.
Людям, які потребують соціальної допомоги, виплачують гроші:
  • кожному дорослому, якщо він проживає окремо, 367 євро на місяць (по 330 євро, якщо біженець проживає з чоловіком або дружиною);
  • дорослому віку до 25 років, який проживає з батьками — 294 євро;
  • підліткам 14-17 років — 326 євро;
  • дітям від 6 до 14 років — 326 євро, до шести років — 249 євро.
У соціальній службі (Sozialamt) вас запитають, чи є у вас матеріальні цінності на суму понад 200 євро або будь-яке джерело доходу. Якщо ви відповісте «так», то вам допомогу не дадуть. Влада Німеччини вважає, що спочатку людина повинна витратити все, що у неї є, а вже потім звертатися за фінансовою допомогою.
Від наявності роботи безпосередньо залежить наявність мед.страхування — дають його тільки працевлаштованим. Біженцям з України можуть запропонувати ваучери на безкоштовні медичні послуги.
Читайте також

Скільки коштує проїзд в Німеччині на автобусі чи поїзді

Проїзд для українських біженців у Німеччині безкоштовний, скористатися можна наступними видами транспорту:
  • трамваєм;
  • рейсовими автобусами;
  • електричкою;
  • метро;
  • приміським потягом.
Для того, щоб безкоштовно переміщатися по Німеччині, вам необхідно показати свій паспорт.
Проте, у той момент, коли ви доберетеся в свою кінцеву точку Б, проїзд для вас стане платним. Це стосується подорожей в автобусах і поїздах далекого прямування як на міжнародних напрямках, так і в межах Німеччини:
  • поїзди далекого прямування — ICE, IC, EC, Flixtrain.
  • автобуси — Eurolines, Flixbus, BlaBlaBus.
Якщо вам потрібен безкоштовний квиток на поїзд, ви можете звернутися в центр обслуговування пасажирів на будь-якому вокзалі, показати свій закордонний паспорт, внутрішній або ID карту. Вам дадуть квиток HelpUkraine від Deutsche Bahn, який буде дійсний 3 дні з моменту видачі. Дітям до 18 років такий квиток не потрібен.

Як біженцям знайти роботу за кордоном чи в Україні?

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.