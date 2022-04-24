Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомога — Finance.ua

Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомога

Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує життя в Німеччині 2022: їжа, житло, транспорт, соціальна допомога, freepik.com

Багато українців, рятуючись від війни з росією, їдуть до Німеччини. Перебувати в цій країні можна 3 місяці по безвізу (як турист) або ж, оформивши статус біженця або статус тимчасового захисту.

Про це пише Уніан.

Вартість житла в Німеччині — оренда

Ті українці, які приїжджають до Німеччини, не маючи знайомих і житла, потраплять в розподільний центр. Звідти людей відправляють в сім’ї або дають соціальне житло. Якщо ви хочете самостійно знімати квартиру, звертайте увагу на розцінки:

однокімнатна квартира в центрі — 800-1000 євро;

однокімнатна квартира на околиці або в передмісті — 500-600 євро;

трикімнатна квартира в центрі — 1500-2000 євро;

трикімнатна квартира на околиці або в передмісті — 1000-1200 євро.

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking або Airbnb

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Ціни на продукти в Німеччині 2022

Згідно з відгуками українців, які живуть в Німеччині давно і переїхали в країну задовго до війни, в середньому, харчування на одну людину обходиться приблизно в 200 євро. За умови, що вона ні в чому не буде собі відмовляти, згодна готувати вдома з періодичними походами в бари або ресторани.

Життя в Німеччині на допомогу або пошук роботи

Українці, які прибули до Німеччини, можуть оформити статус біженця або отримати тимчасовий притулок.

Людям, які потребують соціальної допомоги, виплачують гроші:

кожному дорослому, якщо він проживає окремо, 367 євро на місяць (по 330 євро, якщо біженець проживає з чоловіком або дружиною);

дорослому віку до 25 років, який проживає з батьками — 294 євро;

підліткам 14-17 років — 326 євро;

дітям від 6 до 14 років — 326 євро, до шести років — 249 євро.

У соціальній службі (Sozialamt) вас запитають, чи є у вас матеріальні цінності на суму понад 200 євро або будь-яке джерело доходу. Якщо ви відповісте «так», то вам допомогу не дадуть. Влада Німеччини вважає, що спочатку людина повинна витратити все, що у неї є, а вже потім звертатися за фінансовою допомогою.

Від наявності роботи безпосередньо залежить наявність мед.страхування — дають його тільки працевлаштованим. Біженцям з України можуть запропонувати ваучери на безкоштовні медичні послуги.

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Скільки коштує проїзд в Німеччині на автобусі чи поїзді

Проїзд для українських біженців у Німеччині безкоштовний, скористатися можна наступними видами транспорту:

трамваєм;

рейсовими автобусами;

електричкою;

метро;

приміським потягом.

Для того, щоб безкоштовно переміщатися по Німеччині, вам необхідно показати свій паспорт.

Проте, у той момент, коли ви доберетеся в свою кінцеву точку Б, проїзд для вас стане платним. Це стосується подорожей в автобусах і поїздах далекого прямування як на міжнародних напрямках, так і в межах Німеччини:

поїзди далекого прямування — ICE, IC, EC, Flixtrain.

автобуси — Eurolines, Flixbus, BlaBlaBus.

Якщо вам потрібен безкоштовний квиток на поїзд, ви можете звернутися в центр обслуговування пасажирів на будь-якому вокзалі, показати свій закордонний паспорт, внутрішній або ID карту. Вам дадуть квиток HelpUkraine від Deutsche Bahn, який буде дійсний 3 дні з моменту видачі. Дітям до 18 років такий квиток не потрібен.

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