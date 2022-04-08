У Німеччині змінили умови для переселенців — чого чекати українцям — Finance.ua
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У Німеччині змінили умови для переселенців — чого чекати українцям

Вчора 15:49Особисті фінанси
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З початку повномасштабного вторгнення в Україну рф багато громадян поїхали за кордон. Там для них як вимушених переселенців пропонують різні соціальні гарантії. Нещодавно у Німеччині ухвалили зміни, які допоможуть українцям швидше адаптуватися у країні.
Тепер українські переселенці у Німеччині мають отримати такий самий рівень підтримки, як передбачено програмою соціального забезпечення Hartz VI.

Що це означає?

Як повідомляє Deutsche Welle, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про виділення урядом 2 млрд євро на витрати на утримання переселенців з України в рамках програми соціального забезпечення Hartz VI.
Тепер усі українці, які рятуються від війни в Німеччині, отримають такий самий рівень державної підтримки, як і інші німці в рамках цієї програми.

Що тепер доступне українцям

З 1 червня переселенці з України матимуть змогу отримувати базові соціальні виплати. У середньому сума таких виплат сягає 400 євро на місяць (12817 грн).
Крім того, буде легший доступ до центрів зайнятості, охорони здоров’я та курсів німецької мови.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

Шольц пояснив, що законне визнання українців як шукачів притулку тепер дозволить переселенцям отримати доступ до значно більшої кількості ресурсів та швидше адаптуватись у новій країні.
За матеріалами: Сьогодні
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