З початку повномасштабного вторгнення в Україну рф багато громадян поїхали за кордон. Там для них як вимушених переселенців пропонують різні соціальні гарантії. Нещодавно у Німеччині ухвалили зміни, які допоможуть українцям швидше адаптуватися у країні.
Тепер українські переселенці у Німеччині мають отримати такий самий рівень підтримки, як передбачено програмою соціального забезпечення Hartz VI.
Що це означає?
Як повідомляє Deutsche Welle, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про виділення урядом 2 млрд євро на витрати на утримання переселенців з України в рамках програми соціального забезпечення Hartz VI.
Тепер усі українці, які рятуються від війни в Німеччині, отримають такий самий рівень державної підтримки, як і інші німці в рамках цієї програми.
Що тепер доступне українцям
З 1 червня переселенці з України матимуть змогу отримувати базові соціальні виплати. У середньому сума таких виплат сягає 400 євро на місяць (12817 грн).
Крім того, буде легший доступ до центрів зайнятості, охорони здоров’я та курсів німецької мови.