Скільки компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України — Finance.ua

Скільки компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України Сьогодні 14:39

Скільки компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України

За два роки повномасштабної війни 58 українських компанії, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними пов’язані та підтримували війну, перейшли у власність України.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що понад півсотні компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення:

З них 13 бізнесів належали росіянам.

У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України.



Як працює механізм стагнення

За словами заступниці міністра юстиції Інни Богатих, механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці. У таких справах важливо йти з дотриманням міжнародних норм та національних вимог законодавства, аби рішення не були оскаржені в міжнародних судах.

Крім того, складним є й сам процес доведення зв’язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

«Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін'юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 — з урахування доказів, що подали всі учасники процесу», — каже Богатих.

Загалом за понад два роки великої війни Мін'юст подав 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по 1 справі поки не набрало законної сили.

«Ще 7 подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді. Ще 7 справ за позовами Мін'юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється», — розповіда Богатих.

За даними Опендатабот станом на 24 лютого 2022 року в українських реєстрах було 18 940 компаній із власниками з рф.

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