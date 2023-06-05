Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв — Finance.ua

Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв Сьогодні 09:55 — Світ

Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв

Кожна людина прагне заробляти більше. Дехто навіть прагне потрапити до клубу найзаможніших осіб, який часто називають 1%. Проте, як виявилося, у кожній країні поріг входу різний.

Про це пише Bloomberg

Для прикладу, щоб увійти до 1% найбагатших людей у Монако, потрібно володіти капіталом у розмірі 12,4 мільйона доларів. Ця країна є лідером у рейтингу.

До трійки лідерів також увійшли Швейцарія та Австрія, де поріг входу до клубу багатіїв становить 6,6 мільйона доларів та 5,5 мільйона доларів чистого капіталу відповідно.

У США перетнути цей поріг допоможе капітал у розмірі 5,1 мільйона доларів. До першої п’ятірки також входить Нова Зеландія з 5,2 мільйона доларів.

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Нові дані свідчать про те, що пандемія та зростання вартості життя посилюють проблему розриву між бідними та багатими країнами. Зокрема, поріг входу до 1% найбагатших осіб у Монако у понад 200 разів перевищує аналогічну позначку у Філіппінах, де цей показник становить всього 57 тисяч доларів.

Згідно з даними Світового банку, домогосподарства з низьким рівнем доходів на глобальному рівні відчувають на собі тягар інфляції. Через це вони вимушені збільшити частку витрат з бюджету на базові потреби:

їжу;

житло.

Паралельно 500 найзаможніших людей світу з почату 2023 року зафіксували зростання своїх статків майже на 600 мільярдів доларів.

Хоча в 2022 році кількість надбагатих людей у світі скоротилася на 3,8% до приблизно 580 000 після різкого зростання в попередньому році. 500 найбагатших людей світу цього року додали майже 600 мільярдів доларів до своїх загальних статків.

Країни Близького Сходу, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, спостерігали зростання минулого року, оскільки ціни на енергоносії відновилися.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, нещодавно Бернар Арно, найбагатша людина у світі, втратив 11,2 млрд доларів зі своїх статків за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.

Засновник LVMH, бренди якого включають сумки Louis Vuitton, шампанське Moёt & Chandon і сукні Christian Dior, протягом більшої частини 2023 року спостерігав, як його багатство стрімко зростало, оскільки ціни на акції європейських компаній, що виробляють предмети розкоші, різко зросли. 23 травня, він втратив частину цих коштів.

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