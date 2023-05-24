Найбагатша людина у світі втратила 11 млрд доларів через обвал акцій люксових брендів — Finance.ua

Найбагатша людина у світі втратила 11 млрд доларів через обвал акцій люксових брендів Сьогодні 17:48 — Фондовий ринок

Найбагатша людина у світі втратила 11 млрд доларів через обвал акцій люксових брендів

Бернар Арно, найбагатша людина у світі, втратив 11,2 млрд доларів зі своїх статків за один день через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.

Про це повідомляє Bloomberg

Засновник LVMH, бренди якого включають сумки Louis Vuitton, шампанське Moёt & Chandon і сукні Christian Dior, протягом більшої частини 2023 року спостерігав, як його багатство стрімко зростало, оскільки ціни на акції європейських компаній, що виробляють предмети розкоші, різко зросли.

У вівторок, 23 травня, він втратив частину цих досягнень. Акції LVMH впали на 5% у Парижі на тлі ширшого падіння, яке позбавило європейський сектор предметів розкоші близько 30 млрд доларів.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, навіть з урахуванням розпродажу статки французького мільярдера, як і раніше, становить 191,6 млрд доларів. Цього року вони зросли на 29,5 мільярда доларів.

Розрив між статками Арно та Ілона Маска з Tesla, другої найбагатшої людини у світі, скоротився до 11,4 млрд доларів.

Падіння у вівторок сталося після тривалого зростання вартості акцій LVMH, які за рік зросли на 23%. Індекс MSCI Europe Textiles, Clothing & Luxury Goods зріс на 27%.

За словами Едуарда Обена, аналітика інвестиційного банку, учасники конференції з розкоші в Парижі, організованої Morgan Stanley, відзначили «більш стриману» динаміку в США.

Аналітики Deutsche Bank AG Метт Гарланд та Адам Кокрейн заявили, що вони очікують, що інвестори стануть більш вибірковими щодо європейських акцій предметів розкоші, оскільки уповільнення зростання у США викликає занепокоєння.

Нагадаємо, у квітні засновник Tesla Ілон Маск втратив лідируючу позицію у списку найбагатших людей за версією Forbes. Вперше список очолив керівник групи LVMH Бернар Арно.

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