Скільки часу треба буде служити призовнику — Finance.ua

Скільки часу треба буде служити призовнику Вчора 18:32 — Особисті фінанси

Через воєнний стан в Україні діє загальна мобілізація, яка триватиме до 24 серпня. Строк, на який мобілізують військовозобов’язаних, залежить від військового звання та інших чинників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише bagnet.org

Так, згідно з тлумаченням у законі України «Про мобілізацію», мобілізація — це комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду, Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — на організацію та штати воєнного часу. Вона може бути загальною або частковою і проводиться відкрито чи приховано.

Термін строкової військової служби становить:

для солдатів і матросів, сержантів та старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях — до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра — до 12 місяців.

Для громадян України, призваних на військову службу, встановлюються такі строки:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом — до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із резервістів у особливий період — на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних Сил України.

Строки служби за контрактом. Відповідно до статті 23 закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі строки:

для осіб рядового складу — три роки;

для осіб сержантського та старшинського складу — від трьох до п’яти років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів — час навчання у вищому військовому навчальному закладі чи військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Для офіцерського складу:

військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та опанували (спеціальності льотного складу авіації — 10 років; інші спеціальності — п’ять років);

громадян, яким перше військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу від двох до п’яти років;

для інших громадян — від 1 до 5 років.

Термін проходження військової служби може бути продовжений за новим контрактом:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу — три роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, — строк від трьох до п’яти років;

для осіб офіцерського складу — строком від 5 до 10 років.

При цьому продовження контракту відбувається виключно за згодою військовослужбовця.

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