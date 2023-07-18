«Скіфське золото» зберігатимуть у київському музеї — Finance.ua

«Скіфське золото» зберігатимуть у київському музеї Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

«Скіфське золото» зберігатимуть у київському музеї

Колекцію «скіфського золота» збираються зберігати в національному музеї, розташованому у Києві, повідомила під час брифінгу заступник міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, передає агентство УНН

Частина виставки, яка була представлена ​​в музеї Алларда Пірсона і включала предмети з кримських музеїв, Керченського історико-культурного заповідника, Центрального Музею Тавриди, цінні предмети, значну частину з яких становили археологічні знахідки з території Криму періоду незалежності після 1991 року, повернеться в Україну.

«Місце її зберігання попередньо визначено згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики „Національний музей історії України“. Деталі поки що не розголошуємо», — заявила Чуєва.

9 червня Верховний суд Нідерландів ухвалив, що «скіфське золото» має бути повернене Україні.

«Скіфське золото» — експонати з кримських музеїв, які передавалися на виставку до Амстердама у 2014 році. Всі ці роки колекція зберігалася в музеї Алларда Пірсона.

26 січня речник російського парламенту Криму Володимир Константинов повідомив, що музеї анексованого росією Криму направили до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення про повернення колекції так званого «скіфського золота» Україні.

УНН За матеріалами:

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