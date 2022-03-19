Швейцарська компанія Stadler не піде з білорусі — Finance.ua

Бізнесмен зазначив, що «ситуація складна», але компанія «не створює продукти для олігархів».
«Наші продукти приносять повсякденну користь населенню. Тому я не маю докорів сумління за те, що ми робимо», — зауважив Шпулер.
Голова ради директорів також додав, що через запроваджені санкції підприємство в білорусі втратило доступ до європейських електронних компонентів, які використовуються, зокрема, у кондиціонерах поїздів, системі інформування.
Stadler змушений перенести частину складальних операцій із білорусі до Польщі та Швейцарії. Тому виробництво у Фаніполі й надалі скорочуватиметься. Нині з 1700 співробітників, які працювали на заводі, залишилося 1150. Протягом трьох місяців компанії доведеться скоротити чисельність персоналу приблизно до 700–800 працівників.