Швейцарська компанія Stadler не піде з білорусі — Finance.ua

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Швейцарська компанія Stadler не піде з білорусі

Вчора 19:17Фондовий ринок
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Швейцарська компанія Stadler не піде з білорусіШвейцарська компанія Stadler не піде з білорусі
Швейцарський виробник залізничного рухомого складу Stadler Rail не має наміру закривати свій завод у білорусі.
Про це повідомив порталу swissinfo.ch голова ради директорів компанії Пітер Шпулер.
Бізнесмен зазначив, що «ситуація складна», але компанія «не створює продукти для олігархів».
«Наші продукти приносять повсякденну користь населенню. Тому я не маю докорів сумління за те, що ми робимо», — зауважив Шпулер.
Голова ради директорів також додав, що через запроваджені санкції підприємство в білорусі втратило доступ до європейських електронних компонентів, які використовуються, зокрема, у кондиціонерах поїздів, системі інформування.
Stadler змушений перенести частину складальних операцій із білорусі до Польщі та Швейцарії. Тому виробництво у Фаніполі й надалі скорочуватиметься. Нині з 1700 співробітників, які працювали на заводі, залишилося 1150. Протягом трьох місяців компанії доведеться скоротити чисельність персоналу приблизно до 700–800 працівників.
За матеріалами: Mind
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