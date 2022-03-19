Швейцарська компанія Stadler не піде з білорусі — Finance.ua

Швейцарська компанія Stadler не піде з білорусі

Вчора 19:17 — Фондовий ринок

Швейцарська компанія Stadler не піде з білорусі

Швейцарський виробник залізничного рухомого складу Stadler Rail не має наміру закривати свій завод у білорусі.

Про це повідомив порталу swissinfo.ch голова ради директорів компанії Пітер Шпулер.

Бізнесмен зазначив, що «ситуація складна», але компанія «не створює продукти для олігархів».

«Наші продукти приносять повсякденну користь населенню. Тому я не маю докорів сумління за те, що ми робимо», — зауважив Шпулер.

Голова ради директорів також додав, що через запроваджені санкції підприємство в білорусі втратило доступ до європейських електронних компонентів, які використовуються, зокрема, у кондиціонерах поїздів, системі інформування.

Stadler змушений перенести частину складальних операцій із білорусі до Польщі та Швейцарії. Тому виробництво у Фаніполі й надалі скорочуватиметься. Нині з 1700 співробітників, які працювали на заводі, залишилося 1150. Протягом трьох місяців компанії доведеться скоротити чисельність персоналу приблизно до 700–800 працівників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною