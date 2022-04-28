Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти росії та білорусі — Finance.ua
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Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти росії та білорусі

Вчора 15:13Світ
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Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти росії та білорусіШвейцарія ввела новий пакет санкцій проти росії та білорусі
Влада Швейцарії 27 квітня ввела додаткові санкції проти рф і рб — слідом за аналогічним рішенням ЄС
«Нові обмежувальні заходи включають масштабні санкції проти поставок товарів, включаючи заборону на імпорт вугілля, а також товарів, що є важливим джерелом доходу для РФ (лісоматеріали, цемент, морепродукти, ікра)», — зазначено в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.
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«Також буде заборонено експорт до росії товарів, які допомагають посилювати російський промисловий потенціал (наприклад, промислових роботів і певних хімічних продуктів)», — йдеться у документі.
Швейцарія також запровадила заборону на «будь-яку підтримку російських компаній, що перебувають у власності держави або під її контролем».
Також громадяни рф більше не можуть реєструвати трасти у Швейцарії.
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Крім того, Швейцарія розширила заборону на експорт банкнот і продаж цінних паперів громадянам білорусі. Якщо раніше цей захід поширювалася лише на цінні папери та банкноти у швейцарських франках та євро, то тепер його застосовують до всіх офіційних валют країн ЄС. Аналогічну заборону Швейцарія планує ухвалити і щодо рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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