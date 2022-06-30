Швейцарія підтримає молочні господарства на деокупованих територіях — Finance.ua

Швейцарія підтримає молочні господарства на деокупованих територіях Вчора 07:01 — Казна та Політика

Для відновлення продуктивності поголів’я, контролю якості та безпечності молока-сировини, #Консультаційний_центр_АВМ спільно з Quality FOOD Trade Program реалізують проєкт з підтримки господарств з виробництва молока у Чернігівській, Київській та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба АВМ, пише ukragroconsult

Понад 100 молочних господарств отримають кваліфіковані рекомендації через проведення практичних візитів групи консультантів у формі експрес-моніторингів та надання рекомендацій з покращення по блокам: облік та персонал; відтворення та здоров’я ВРХ; гігієна доїння; годівля; управління стадом.

Цей проєкт реалізується за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

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