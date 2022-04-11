Шведська компанія Ericsson призупиняє бізнес на росії на невизначений термін — Finance.ua

Шведська компанія Ericsson призупиняє бізнес на росії на невизначений термін, techgraph.co
Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson у світлі останніх подій і санкцій Європейського Союзу призупинить свою діяльність із клієнтами на росії на невизначений термін.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Ericsson співпрацює з клієнтами та партнерами щодо безстрокового призупинення бізнесу, який постраждав. Пріоритетним для компанії є зосередження на безпеці та добробуті співробітників на росії. Зазначається, що вони будуть відправлені в оплачувану відпустку.
Як наслідок, Ericsson створює резерв у розмірі 0,9 млрд шведських крон у першому кварталі 2022 року на покриття знецінення активів та інші виняткові витрати. Витрати на звільнення персоналу не включені.
Раніше тайванський виробник електроніки Acer вирішив призупинити свій бізнес на росії. Крім того, японська Komatsu, світовий лідер з виробництва будівельної та гірничої техніки, також йде з росії.