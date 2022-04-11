Шведська компанія Ericsson призупиняє бізнес на росії на невизначений термін — Finance.ua

Шведська компанія Ericsson призупиняє бізнес на росії на невизначений термін

Вчора 12:43 — Фондовий ринок

Шведська компанія Ericsson призупиняє бізнес на росії на невизначений термін, techgraph.co

Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson у світлі останніх подій і санкцій Європейського Союзу призупинить свою діяльність із клієнтами на росії на невизначений термін.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Ericsson співпрацює з клієнтами та партнерами щодо безстрокового призупинення бізнесу, який постраждав. Пріоритетним для компанії є зосередження на безпеці та добробуті співробітників на росії. Зазначається, що вони будуть відправлені в оплачувану відпустку.

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Як наслідок, Ericsson створює резерв у розмірі 0,9 млрд шведських крон у першому кварталі 2022 року на покриття знецінення активів та інші виняткові витрати. Витрати на звільнення персоналу не включені­­­.

Раніше тайванський виробник електроніки Acer вирішив призупинити свій бізнес на росії. Крім того, японська Komatsu, світовий лідер з виробництва будівельної та гірничої техніки, також йде з росії.

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