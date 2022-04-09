JYSK закриває магазини в білорусі — Finance.ua

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JYSK закриває магазини в білорусі

Вчора 18:31Фондовий ринок
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JYSK закриває магазини в білорусіJYSK закриває магазини в білорусі
Данська мережа магазинів меблів і товарів для дому JYSK йде з ринку білорусі. Компанія призупиняє роботу торгових точок і сайту.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Магазини JYSK в білорусі закриваються з 18 квітня. Онлайн-сервіс поки працює, але замовлення вже не приймає.
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«Зараз на сайті ви можете переглянути товари, але оформлення замовлень наразі недоступне. Інформуємо, що з технічних причин залишки на сайті відображені некоректно», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що наприкінці березня меблевий рітейлер JYSK покинув російський ринок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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