Mitsubishi призупинила постачання в рф та локальне виробництво — Finance.ua

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Mitsubishi призупинила постачання в рф та локальне виробництво

Вчора 17:20Фондовий ринок
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Mitsubishi призупинила постачання в рф та локальне виробництвоMitsubishi призупинила постачання в рф та локальне виробництво, www.trbimg.com
Автомобільна корпорація Mitsubishi Motors призупинила постачання в рф та локальне виробництво на автозаводі у Калузі.
Про це повідомляє пресслужба Mitsubishi Motors.
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Компанія зазначає, що через логістичні труднощі експорт автомобілів та постачання запчастин до росії призупинено з березня.
Як відомо, з моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну більше 500 компаній оголосили про свої зміни в планах щодо росії.
Деякі з них заявили про повний вихід і згорнули діяльність, інші — лише призупинили свій бізнес, або лише відмовились від запланованих інвестицій, частина — продовжує роботу в звичайному режимі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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