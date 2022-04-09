Mitsubishi призупинила постачання в рф та локальне виробництво — Finance.ua

Mitsubishi призупинила постачання в рф та локальне виробництво

Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Mitsubishi призупинила постачання в рф та локальне виробництво, www.trbimg.com

Автомобільна корпорація Mitsubishi Motors призупинила постачання в рф та локальне виробництво на автозаводі у Калузі.

Про це повідомляє пресслужба Mitsubishi Motors.

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Компанія зазначає, що через логістичні труднощі експорт автомобілів та постачання запчастин до росії призупинено з березня.

Як відомо, з моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну більше 500 компаній оголосили про свої зміни в планах щодо росії.

Деякі з них заявили про повний вихід і згорнули діяльність, інші — лише призупинили свій бізнес, або лише відмовились від запланованих інвестицій, частина — продовжує роботу в звичайному режимі.

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