Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у росії — Finance.ua

Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у росії

Вчора 05:03 — Фондовий ринок

Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у росії, www.boschtools.com

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із рф.

Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг.

Читайте також Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росії

«Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави», — сказав він.

За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.

Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до росії «значною мірою» паралізовані.

«Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи», — визнав глава Bosch.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.