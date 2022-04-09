Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у росії

Вчора 05:03Фондовий ринок
250
Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у росіїBosch поки не планує повністю згортати бізнес у росії, www.boschtools.com
Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із рф.
Про це в інтерв’ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг.
Читайте також
«Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави», — сказав він.
За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.
Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до росії «значною мірою» паралізовані.
«Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи», — визнав глава Bosch.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.