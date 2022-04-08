Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росії — Finance.ua

Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росії

Вчора 16:27 — Фондовий ринок

Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росії, forbes.it

Італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських і білоруських контрагентів з початку війни проти України. Всі місцеві операції поставлені під особливий контроль кризового підрозділу.

Про це повідомляє Reuters

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Продовжуючи проводити Стратегічний аналіз своєї присутності в росії, найбільший банк Італії також припинив інвестиції в російські та білоруські фінансові інструменти, незалежно від застосовних режимів санкцій.

«Всі ділові операції з російськими та білоруськими контрагентами, в тому числі з російським дочірнім підприємством групи, Банком Інтеза росія, піддавалися посиленому моніторингу та аналізу», — йдеться в заяві банку.

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