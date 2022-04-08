Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росії — Finance.ua
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Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росії

Вчора 16:27Фондовий ринок
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Найбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росіїНайбільший італійський банк Intesa припинив кредитування в росії, forbes.it
Італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських і білоруських контрагентів з початку війни проти України. Всі місцеві операції поставлені під особливий контроль кризового підрозділу.
Про це повідомляє Reuters.
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Продовжуючи проводити Стратегічний аналіз своєї присутності в росії, найбільший банк Італії також припинив інвестиції в російські та білоруські фінансові інструменти, незалежно від застосовних режимів санкцій.
«Всі ділові операції з російськими та білоруськими контрагентами, в тому числі з російським дочірнім підприємством групи, Банком Інтеза росія, піддавалися посиленому моніторингу та аналізу», — йдеться в заяві банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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