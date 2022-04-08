США ввели санкції проти найбільшої в рф і світі алмазодобувної компанії — Finance.ua
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США ввели санкції проти найбільшої в рф і світі алмазодобувної компанії

Вчора 14:31Фондовий ринок
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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського держпідприємства, найбільшого видобувача алмазів у світі компанії АЛРОСА, а також проти російської «Об’єднаної суднобудівної корпорації» (ОСК).
Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США.
«Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло у санкційний список АЛРОСА, російське державне підприємство і найбільшу в світі алмазодобувну компанію, яка також відповідає за 90 відсотків російських потужностей з видобутку алмазів», — йдеться у повідомленні.
Держдепартамент також змінив санкційний статус акціонерної компанії «Об’єднана суднобудівна корпорація», а також її дочірніх компаній і членів правління. ОСК — це російське ДП, яке розробляє та будує більшість військових кораблів російської армії, імовірно, багато з тих, які використовуються для бомбардування міст України та шкоди громадянам України.
«Через ці санкції казначейство припиняє додаткові джерела підтримки та доходів для уряду російської федерації для ведення неспровокованої війни проти України», — заявили в Мінфіні США.
За матеріалами: Європейська правда
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