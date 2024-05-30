Швеція оголосила про рекордну військову допомогу Україні на понад 1 млрд євро — Finance.ua

Швеція оголосила про рекордну військову допомогу Україні на понад 1 млрд євро Сьогодні 06:06 — Світ

Швеція оголосила про рекордну військову допомогу Україні на понад 1 млрд євро

Уряд Швеції оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 мільярда шведських крон (1,16 млрд євро).

Як наголосили в уряді країни, у межах пакета українські військові серед іншого отримають літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, передає Бабель.

Швеція також віддає весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії. Також у пакеті допомоги 155-мм артилерійські боєприпаси та інші ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.

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Крім того, Швеція передає ракети класу «повітря — повітря» Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО.

Rb 99 — це ліцензійна версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM) з дальністю пуску до 70 кілометрів.

Додатково Швеція передає зі своїх запасів надлишкові паливозаправники, обладнання для обслуговування переданих раніше спроможностей, долучається до фінансової підтримки коаліцій.

Також передбачається посилення спроможності України у сфері командування та управління через надання терміналів з підпискою на супутниковий звʼязок.

За час повномасштабної війни Швеція надала Україні військової підтримки на 43,5 млрд крон.

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