Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду — Finance.ua

Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду
Уряд Швеції оголосив, що купить у України 40 тонн пшениці аби забезпечити нею країни, які знаходяться на межі голоду.
Про це йдеться в повідомленні швецького уряду, пише chasdiy.org.
Зокрема йдеться про Ефіопію, Ємен та Афганістан у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Закупівля зерна відбудеться у межах пакета допомоги Україні на орієнтовно 100 мільйонів доларів США.
Таким чином, Швеція допоможе економіці Україні та врятує від голоду тисячі людей.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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