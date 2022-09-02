Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду — Finance.ua

Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду Вчора 20:20 — Аграрний ринок

Уряд Швеції оголосив, що купить у України 40 тонн пшениці аби забезпечити нею країни, які знаходяться на межі голоду.

Про це йдеться в повідомленні швецького уряду, пише chasdiy.org.

Зокрема йдеться про Ефіопію, Ємен та Афганістан у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Читайте також Інтенсивність вивезення зернових із морських портів України зростає

Закупівля зерна відбудеться у межах пакета допомоги Україні на орієнтовно 100 мільйонів доларів США.

Таким чином, Швеція допоможе економіці Україні та врятує від голоду тисячі людей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.