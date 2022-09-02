Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду — Finance.ua
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Швеція купить у України 40 тонн пшениці, щоб передати її країнам, які на межі голоду

Аграрний ринок
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Уряд Швеції оголосив, що купить у України 40 тонн пшениці аби забезпечити нею країни, які знаходяться на межі голоду.
Про це йдеться в повідомленні швецького уряду, пише chasdiy.org.
Зокрема йдеться про Ефіопію, Ємен та Афганістан у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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Закупівля зерна відбудеться у межах пакета допомоги Україні на орієнтовно 100 мільйонів доларів США.
Таким чином, Швеція допоможе економіці Україні та врятує від голоду тисячі людей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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