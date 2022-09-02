Інтенсивність вивезення зернових із морських портів України зростає — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інтенсивність вивезення зернових із морських портів України зростає

Казна та Політика
190
Дев’ять кораблів наразі проходять перевірку і за певний час мають прийти на завантаження агропродукцією у портах Одещини.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, пише "Радіо Свобода«.«Сподіваюсь, що найближчим часом ми вийдемо не на довоєнні, але на більші обсяги... Інтенсивність вивезення зернових з портів Одещини зростає. Вже цього збіжжя на експорт пішло понад 1,5 млн т. Сьогодні черговий балкер виходить з нашого порту», — сказав він під час брифінгу.
За даними Братчука, за цей місяць через порти Одещини вдалося експортувати українського зерна більше, ніж залізничними та автомобільними шляхами, які працювали з березня по липень.
Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що з початку війни росії проти України два судна BRAVE COMMANDER та KARTERIA, зафрахтовані у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН, повезли 60,5 тис. т української пшениці до країн, які знаходяться в стані гуманітарної катастрофи.
Загалом у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже понад 60 кораблів вирушили із українських портів. На їх борту близько 1,5 млн т агропродукції.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.