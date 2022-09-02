Інтенсивність вивезення зернових із морських портів України зростає — Finance.ua

Інтенсивність вивезення зернових із морських портів України зростає Вчора 08:33 — Казна та Політика

Дев’ять кораблів наразі проходять перевірку і за певний час мають прийти на завантаження агропродукцією у портах Одещини.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, пише "Радіо Свобода«.«Сподіваюсь, що найближчим часом ми вийдемо не на довоєнні, але на більші обсяги... Інтенсивність вивезення зернових з портів Одещини зростає. Вже цього збіжжя на експорт пішло понад 1,5 млн т. Сьогодні черговий балкер виходить з нашого порту», — сказав він під час брифінгу.

За даними Братчука, за цей місяць через порти Одещини вдалося експортувати українського зерна більше, ніж залізничними та автомобільними шляхами, які працювали з березня по липень.

Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що з початку війни росії проти України два судна BRAVE COMMANDER та KARTERIA, зафрахтовані у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН, повезли 60,5 тис. т української пшениці до країн, які знаходяться в стані гуманітарної катастрофи.

Загалом у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже понад 60 кораблів вирушили із українських портів. На їх борту близько 1,5 млн т агропродукції.

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