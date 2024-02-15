Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує — Finance.ua

Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Швеції дуже потрібні компетентні працівники: кого бракує

Влада Швеції заявила, що країна має справу з дефіцитом робочої сили і потребує більше працівників у певних секторах по всій країні.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Висловлюючи занепокоєння поточною ситуацією з працевлаштуванням у Швеції, шведський міністр ринку праці та інтеграції Йохан Персон підкреслив, що деякі частини країни дуже потребують персоналу для заповнення вакансій.

За словами міністра, незважаючи на погіршену економічну ситуацію в країні, багато роботодавців наразі прагнуть найняти компетентних працівників. Він також підкреслив важливість отримання освіти та професійної підготовки, щоб стати частиною ринку праці.

Деякі частини країни потребують персоналу, в той час коли зростає безробіття.

«Останні дані Міністерства праці та зайнятості Швеції показують, що за останні три місяці 2024 року зайнятість на шведському ринку праці зменшилася, а кількість безробітних зросла. Це означає, що не вистачало кваліфікованих людей, щоб зайняти посади в різних секторах по всій країні», — каже Йохан Персон.

Рівень безробіття у Швеції зріс до 8,0 відсотка, і очікується, що він продовжить зростати в наступні роки, досягнувши 8,5 відсотка на початку 2025 року.

Раніше ми писали про список посад, на які Швеція шукає працівників. Він включає різні посади, в основному в охороні здоров’я, ІТ, освіті та ін.

У другому кварталі 2023 року в Швеції було зареєстровано 106 565 вакансій. Така кількість навіть тоді свідчила про те, що країна зіткнулася з нестачею робочої сили і потребувала більше працівників, щоб впоратися з ситуацією.

Хто потрібен

У Швеції бракує як високоосвічених, так і кваліфікованих працівників. Серед високоосвічених груп Швеції потрібні акушерки, інженери-будівельники, системні аналітики та ІТ-архітектори, розробники програмного забезпечення та систем, поліцейські, асистенти медсестер, медсестри-спеціалісти, вчителі початкової школи, а також вчителі та вихователі з особливими потребами.

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