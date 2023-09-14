Штучний інтелект працюватиме у кожному побутовому пристрої Samsung — Finance.ua
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Штучний інтелект працюватиме у кожному побутовому пристрої Samsung

Технології&Авто
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Штучний інтелект працюватиме у кожному побутовому пристрої Samsung
Штучний інтелект працюватиме у кожному побутовому пристрої Samsung
Згідно зі звітом DigiTimes, компанія Samsung планує оснастити всі свої нові продукти побутової техніки нейронними процесорами (NPU) у 2024 році. Ці плани охоплюють як преміальну, так і масову техніку в таких категоріях продуктів, як телевізори, посудомийні машини, духовки, холодильники та кондиціонери. Можливо, штучний інтелект з’явиться навіть у прасках та тостерах Samsung.
Мета інвестицій Samsung у NPU полягає в прагненні компанії додати ШІ у свої пристрої як ключову маркетингову відмінність. Компанія хоче представити на ринку пристрої із наднизьким енергоспоживанням та постійно задіяним штучним інтелектом, що забезпечує додаткові функції та допомогу споживачам.
ШІ, вбудований у побутовий пристрій, забезпечить машинний зір, розпізнавання голосу та повноцінне функціонування голосового помічника Bixby, який надасть пристроям можливості відповідати на запитання користувача та інтегрує всі сумісні домашні пристрої один з одним.

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Деякі нещодавно представлені розумні побутові прилади від Samsung пішли ще далі. Наприклад, духовки здатні визначати їжу, що готується, і пропонувати способи її приготування, а холодильники вміють розпізнавати продукти, що зберігаються в них.
Плани Samsung на 2024 тісно пов’язані з виробниками NPU, наприклад, з корейською компанією DeepX, яка планує почати масове виробництво і постачання своїх NPU наступного покоління в третьому кварталі 2024 року, щоб замістити ними компоненти китайського виробництва.
Нагадаємо — південнокорейські розробники компанії Samsung поєднали технологію «нюхових рецепторів» з датчиком на основі графену, щоб створити високочутливу платформу для пошуку нервово-паралітичних речовин. Нова розробка спрямована на зниження небезпеки від потенційного застосування хімічної зброї.
За матеріалами:
noworries
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