Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргом — Finance.ua
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Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргом

Вчора 12:23Світ
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Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргомШрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргом
Влада Шрі-Ланки оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом у розмірі близько 51 млрд доларів в очікуванні порятунку від Міжнародного валютного фонду. Переговори з МВФ заплановані на кінець квітня.
Про це повідомляє Hindustan Times.
Міністерство фінансів Шрі-Ланки заявило, що кредитори, включаючи іноземні уряди, можуть на свій розсуд капіталізувати процентні платежі, належні з другої половини дня вівторка, або вибрати виплату в шрі-ланкійських рупіях.
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Раніше чиновники заявили, що острівна держава, яка переживає найважчу економічну кризу за останні десятиліття, тимчасово призупинить виплати за зовнішнім боргом, щоб уникнути жорсткого дефолту і зберегти свої обмежені Іноземні резерви для імпорту предметів першої необхідності, таких як продукти харчування, паливо і ліки.
«Дійшло до того, що виплати за боргами стали складними і неможливими. Найкраще, що можна зробити — це реструктурувати борг і уникнути жорсткого дефолту», — заявив глава центрального банку Шрі-Ланки П Нандалал Вірасінгхе.
Валютні резерви Шрі-Ланки скоротилися на 16,1% до 1,93 млрд доларів у березні у порівнянні з місяцем раніше.
Цього року владі належить виплатити приблизно 8,6 млрд доларів за боргами, і стрімке скорочення резервів ставить під сумнів здатність Шрі-Ланки виплатити хоча б частину цієї суми.
За матеріалами: РБК-Україна
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