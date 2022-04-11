Перший дефолт: «Російські залізниці» не змогли виплатити борги — Bloomberg

Вчора 15:07 — Фондовий ринок

Компанія «Російські залізниці» (РЖД) допустила дефолт по одному випуску євробондів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, ВАТ «Російські залізниці» було визнано неплатоспроможним по облігаціях через невиплату відсотків минулого місяця, що стало першим подібним рішенням відтоді, як щодо Росії було введено широкі санкції, що ускладнили фінансові операції.

За даними Комітету з визначення кредитних деривативів, йдеться про євробонди у швейцарських франках із датою виплати 14 березня. РЖД намагалася і не змогла провести виплату через накладені на неї санкції.

Зазначається, що контракти, які страхують борг компанії від дефолту, будуть активовані, щоб утримувачі євробондів змогли отримати свої виплати.

«Рішення було прийнято, оскільки інвестори очікують дефолт за суверенними облігаціями країни після того, як купонні виплати за двома цінними паперами минулого тижня були зроблені в рублях, хоча облігації цього не допускали», — пише Bloomberg.

Видання наголошує, що якщо це станеться, то це буде перший зовнішній дефолт Росії більш ніж за сторіччя. Обидві ноти мають 30-денний пільговий період.

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