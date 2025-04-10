Шмигаль закликає Євросоюз прискорити процес інтеграції України до Єдиного ринку ЄС — Finance.ua

Шмигаль закликає Євросоюз прискорити процес інтеграції України до Єдиного ринку ЄС Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Шмигаль закликає Євросоюз прискорити процес інтеграції України до Єдиного ринку ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає Європейський Союз прискорити процес інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.

«Ми готові стати повноправним учасником Єдиного ринку ЄС — і ми закликаємо Європейський Союз прискорити цей процес на всіх рівнях. Необхідно зберегти лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС. Це вже вигідно обом сторонам», — сказав Шмигаль на бізнес-саміті Україна-ЄС в Брюсселі у четвер.

За його словами, 2024 року товарообіг з Євросоюзом перевищив 60 млрд дол, зокрема, тільки Україна імпортувала з ЄС товарів на понад 35 млрд дол.

«Це ще один доказ того, що Україна є не лише надійним партнером, а й великим ринком, що розвивається, який зміцнює Союз. Така глибина економічної інтеграції має бути підкріплена новими угодами — особливо підписанням Угоди про оцінку відповідності промислової продукції та поглибленням стратегічного діалогу щодо сталі», — додав він.

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