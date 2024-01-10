Шмигаль розповів про розгортання в Україні єдиної платформи відеоспостереження — Finance.ua

Шмигаль розповів про розгортання в Україні єдиної платформи відеоспостереження Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Шмигаль розповів про розгортання в Україні єдиної платформи відеоспостереження

В єдину всеукраїнську платформу відеоспостереження вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

«Важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. Із понад 50 тисяч наявних відеокамер понад 8 тисяч уже інтегровано, і ця робота постійно триває», — сказав Шмигаль на засіданні уряду 9 січня.

Прем'єр наголосив, що влада змінює стандарти безпеки в цивільному житті, що є потребою воєнного часу, яка збережеться і після війни.

«Тому формування безпечного середовища для наших громадян стане одним із пріоритетів уряду на цей і наступні роки», — заявив він.

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Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що з 50 тисяч камер, які планується встановити, понад 7 тисяч будуть так звані «інтелектуальні».

Результати аналізу відеоматеріалів з камер спостереження використовуються правоохоронцями для розкриття злочинів, зокрема військових.

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Економічна Правда За матеріалами:

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