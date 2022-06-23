Що таке криптовалютні піраміди — Finance.ua

Що таке криптовалютні піраміди Вчора 08:00 — Фінтех і Картки

Криптовалютні піраміди — це аналог «старих-добрих» фінансових пірамід. Схема та сама. Жертвам шахраїв обіцяють «золоті гори», залучаючи цим у проєкт. Інвестори вкладають гроші і спочатку навіть можуть відбуватися виплати за рахунок нових інвесторів, щоб залучити ще більше користувачів.

Але коли організатори піраміди розуміють, що залучити більше простаків вже не можна, вони просто виводять чужі гроші.

Так само, як і у випадку з попереднім видом шахрайства, серед жертв чимало тих, хто розуміє, що бере участь у піраміді... Але сподівається, що встигне врятувати свої гроші раніше, ніж організатори закриють проєкт.

Можуть використовуватись і елементи мережевого маркетингу. Кожному, хто залучив у систему нового інвестора, виплачується винагорода.

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Так жертви шахрайства, які вже обдурені, але ще не розуміють цього самі, допомагають піраміді зростати. Суть фінансової піраміди це не змінює, просто допомагає збільшити обсяг залучених до неї коштів. Але ні: саме організатори схеми керують можливістю виведення грошей, жертвам просто не дозволять нічого зробити.

Наприклад, у випадку з токеном Bitconnect гроші інвесторів «тимчасово» блокувалися на рахунку на 299 днів. Але при цьому учасникам піраміди демонструвалася прибутковість 40% на місяць. У вигляді цифр, що нічого не значили, на сайті проєкту.

Можна згадати і нещодавній обвал токена Terra. Прокуратура Південної Кореї вважає, що проєкт був звичайною схемою «Понці», адже інвесторам обіцяли виплату 20% річних у стейблкойнах UST, прив’язаних до долара.

Цікаво, що незважаючи на те, що схема фінансової піраміди давно відома, щоразу знаходиться достатньо людей, щоб дати шахраям заробити.

Щоб вас не обдурили

Варто відразу насторожитися, якщо ви зіткнетеся з рекламною кампанією, де вам гарантують величезні прибутки.

Не забувайте все сприймати зі здоровою критикою, навіть якщо у надійності схеми переконують друзі чи родичі. Будь-яка апеляція до емоцій замість фактів — це вже «дзвіночок», який має насторожувати.



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Найвідоміший приклад фінансової піраміди — історія OneCoin. Творці цього токена обіцяли, що він стане «вбивцею» Bitcoin та світовою валютою.

При цьому майнити OneCoin було не можна, його випуском займалися виключно його творці, а будь-які фінансові операції проводилися тільки на сайті проєкту.

Незважаючи на ці підозрілі обмеження, понад три мільйони людей вклали у проєкт близько 4 мільярдів євро. Наразі організатора цієї піраміди Ружу Ігнатову розшукує Європол та ФБР, але поки що безрезультатно.

До речі, заробити більше на криптовалюті ви зможете, скориставшись EXMO — криптовалютною биржею, що працює в Україні, Польщі та інших країнах.

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