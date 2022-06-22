На фоні падіння курсу Bitcoin кількість власників криптовалют зросла — Finance.ua

На фоні падіння курсу Bitcoin кількість власників криптовалют зросла

Вчора 03:39 — Фінтех і Картки

На фоні падіння курсу Bitcoin кількість власників криптовалют зросла

За оцінками аналітиків Glassnode , Bitcoin-інвестори активізувалися через падіння цін — кількість власників BTC зросла на 13 091 за останній тиждень.

Glassnode повідомили, що 865 254 адреси володіють більш ніж 1 BTC (станом на 21 червня). Також збільшилась і кількість роздрібних інвесторів: наразі понад 3 мільйони користувачів придбали від 0,1 до 1 BTC.

Втім, не всі інвестори налаштовані позитивно. За останній тиждень адрес з балансом понад 100 ВТС стало на 136 менше — найбільші власники криптовалюти продали частину своїх збережень через незвичайну волатильність, в результаті чого вартість біткоїна знизилася до $ 18 000.

Засновник Bitcoin-біржі BT. CX Крістіан Андре переконаний, що турбулентність на крипторинку грає позитивну роль, оскільки вона прискорює прийняття цифрової валюти та збільшує кількість інвесторів. Схожу точку зору має і мільйонер Кевін О’Лірі, який вважає, що банкрутство великих компаній піде на користь іншим фірмам, оскільки вони винесуть з цього уроки та зможуть продовжити розвивати свій бізнес.

До речі, заробляти можна на криптовалюті. Наприклад, платформа для автоматизованого стейкінгу aStake дозволяє пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.