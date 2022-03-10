Що робити, якщо стався завал у будинку - поради ДСНС України — Finance.ua
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Що робити, якщо стався завал у будинку - поради ДСНС України

10.03.2022, 17:41
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Що робити, якщо стався завал у будинку - поради ДСНС України
У Державній Службі надзвичаних ситуацій дали поради, що робити при завалі будинку.
  • Спробуйте вивільнити руки і ноги.
  • Оцініть навколишню обстановку.
  • Обережно розберіть завал, не чіпайте те, на чому все тримається.
  • Якщо не впевнені в своїх силах — кличте на допомогу.
  • Якщо є можливість — зателефонуйте, стукайте по трубах.
  • За можливості надайте собі першу медичну допомогу.
Що робити, якщо стався завал у будинку - поради ДСНС України
Нагадаємо, українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно. Орієнтовно через тиждень у додатку Дія розпочнеться реєстрація інформації про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. «Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії. Ми вже створили „Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури“. І щойно війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог», — підкреслив повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За матеріалами: Finance.UA
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