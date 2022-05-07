Що буде з цінами на пальне в Україні — Finance.ua

Що буде з цінами на пальне в Україні

Вчора 19:00 — Енергетика

5 травня Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 31,19 грн/літр та дизпалива — 35,63 грн/літр. З них обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн за літр, на «звичайне» дизпаливо — 42,63 грн за літр.

Одразу потрібно наголосити, що в Україні наразі немає ринкового ціноутворення на паливо. Воно регулюється державою. А державне регулювання своєю чергою залежить від світових котирувань. Тобто, якщо ціна у світі зростатиме, зростатиме вона й в Україні.

«Спрогнозувати, що буде у світі дуже важко, тому що ринок дуже нестабільний саме через події в Україні. Зараз очікуємо реакцію ринків на ембарго, яке мають оголосити буквально днями. Поки що є таке відчуття, що значних коливань не буде, 10% плюс-мінус. Ціна в Україні, на мою думку, буде десь 40 грн/л плюс-мінус 10%», — каже директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Нічого поганого в держрегулюванні ціни на пальне немає. Навпаки, на думку Сергія Сапєгіна, обмеження цін на інфраструктурні товари, особливо під час війни, є цілком обґрунтованим.

"Численні розслідування Антимонопольного комітету України про зловживання ринковою владою, картельні змови, цінові домовленості між операторами не залишають сумніву, що для збільшення власних прибутків багато хто з трейдерів застосовують не тільки цивілізовані методи. Цінові маніпуляції лише підтверджують це.

Окрім того, те, що конкуренція не призвела до виходу з ринку «зайвих» гравців, означає, що така конкуренція на необхідному для цього рівні відсутня. Тому регулювання цін є обґрунтованим і з цього боку. Попри війну, далеко не всі роздрібні оператори дотримаються запроваджених державою обмежень. Тут і пряме порушення вимог щодо цін, і паливні картки з вищими цінами, і непрозорі системи «лояльності». І якщо в мирний час це лише адміністративні правопорушення, то у воєнний — схоже на мародерство", — пояснює Сапєгін.

Єдиний нюанс — наскільки коректне державне регулювання. Його незбалансованість і стала ще однією причиною, через яку й виник нинішній дефіцит.

«Формула, за якою відбувається державне регулювання ціни, не була відкоригована в належний спосіб під нові реалії ринку. А нові реалії — це дуже дорога логістика, яка не була закладена. Протягом усього квітня ми мали ситуацію, коли собівартість нафтопродуктів була вищою за ціну, яку встановлював Кабмін. Багато компаній, особливо маленьких, середніх, просто не імпортували пальне, бо заздалегідь бачили збитковість цієї діяльності. Зараз уряд начебто зробив роботу над помилками, вніс необхідні корективи. Зараз формула ніби збалансована, усі задоволені. Проблема в іншому — просто фізично немає пального. Його треба привезти», — пояснює Сергій Куюн.

Якщо ж повернутися до питання вартості пального, то вже сьогодні ціни на АЗС є вищими за рекомендовані державою, каже Сергій Сапєгін.

«Декотрі коментатори пророкують ціну й у 100 грн за літр. Враховуючи потужність нафтового лобі у владних коридорах, а подекуди й безкарність за порушення, не тільки не виключаю, а вважаю, що зараз, під час війни, деякі учасники ринку будуть і вже отримують надприбутки. Тому уряду варто було б жорсткіше відстоювати інтереси держави та її громадян й гарантувати ефективне функціонування ринку. У цьому плані зроблено далеко не все. Нагадаю, що лише одна „зайва“ копійка в ціні пального — це 100 млн грн на рік, вийняті безсоромними ділками з кишень українських споживачів», — зазначає експерт.

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