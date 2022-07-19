Ще дві країни виявили бажання вступити в Євросоюз — Finance.ua

Ще дві країни виявили бажання вступити в Євросоюз Вчора 16:30 — Світ

Ще дві країни виявили бажання вступити в Євросоюз

Євросоюз може поповнитися ще двома країнами: Албанією та Північною Македонією.

Про те, що країни ЄС дали свою згоду на початок переговорів щодо інтеграції Албанії та Північної Македонії, пише AFP.

Стратегічне значення Балкан зросло у контексті війни в Україні, зазначає видання. У зв’язку із цим Брюссель наполягає на розширенні ЄС на Балканах.

Франція, яка головувала в ЄС на той момент, ініціювала початок переговорів. Після цього відбулося підписання Болгарією і Північною Македонією двостороннього протоколу.

Болгарія донедавна блокувала початок переговорів через розбіжності між двома країнами щодо довгого списку історичних та лінгвістичних питань.

Протокол дозволить, серед іншого, зробити македонську мову однією з офіційних мов ЄС.

Позиція Болгарії також заважала інтеграції Албанії, кандидата в члени ЄС з 2014 року.

«Ми зробили ще один важливий крок до зближення Західних Балкан із ЄС. Це великий успіх нашого головування», — написав у Твіттер Петро Фіала, прем’єр-міністр Чехії — країни, що головує зараз у ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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