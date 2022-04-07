Shell спише у росії близько $5 млрд активів — Finance.ua

Серед них — 27,5% акцій нафтогазового проєкту Сахалін-2, 50% у компанії «Салим Петролеум Девелопмент», що розробляє Салимську групу нафтових родовищ у Західному Сибіру, а також частка у спільному підприємстві «Гидан Енерджи», що володіє ліцензіями на Гиданському півострові в Арктиці.
Нагадаємо, місяць тому Shell вирішив «негайно припинити купівлю російської нафти на спотовому ринку і не продовжувати термінові контракти». Крім того, компанія планує поступово виключити використання російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та скрапленого природного газу.