Shell спише у росії близько $5 млрд активів — Finance.ua
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Shell спише у росії близько $5 млрд активів

Вчора 23:42Енергетика
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Нафтогазовий гігант Shell спише до $5 млрд після свого рішення вийти з рф — ця сума вища, ніж повідомлялось раніше.
Про це йдеться у пресрелізі Shell.
У компанії заявили, що втрати від знецінення активів після сплати податків на $4-5 млрд у першому кварталі не вплинуть на прибуток Shell.
Станом на кінець 2021 року компанія мала близько $3 млрд необоротних активів у росії.
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Серед них — 27,5% акцій нафтогазового проєкту Сахалін-2, 50% у компанії «Салим Петролеум Девелопмент», що розробляє Салимську групу нафтових родовищ у Західному Сибіру, а також частка у спільному підприємстві «Гидан Енерджи», що володіє ліцензіями на Гиданському півострові в Арктиці.
Нагадаємо, місяць тому Shell вирішив «негайно припинити купівлю російської нафти на спотовому ринку і не продовжувати термінові контракти». Крім того, компанія планує поступово виключити використання російських нафтопродуктів, трубопровідного газу та скрапленого природного газу.
За матеріалами: Mind
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