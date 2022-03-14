Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові "схеми" — Finance.ua
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Шахраї обманюють українців навіть під час війни: нові "схеми"

Вчора 16:37Особисті фінанси
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Зловмисники швидко адаптувалися до нових обставин та реалізовують нові сценарії шахрайства. Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян. Financial Literacy Ukraine розповіли, за якими «схемами» зараз працюють злочинці.

Як діють зловмисники під час війни:

  • під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають;
  • роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії;
  • є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в інтернеті і збирають гроші на допомогу «постраждалим».
  • створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.
  • через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.
  • сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.

Як не стати жертвою шахраїв

  • перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів;
  • якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням;
  • краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.
Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела. Наприклад, Національний банк України відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.
За матеріалами: Телеканал новин 24
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