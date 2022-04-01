«СЕТАМ» відновило проведення аукціонів з продажу майна — Finance.ua

Зараз аукціон починає реалізовувати майно, яке було виставлено на добровільний продаж. А саме банківські активи, майно фізичних та юридичних осіб. З метою відновлення електронних аукціонів з продажу майна фізичних та юридичних осіб, та зокрема продажу майна деяких банків, підприємством оновлено порядок добровільної реалізації майна, а саме:
Порядок реалізації майна шляхом проведення електронних торгів (добровільний продаж);
Правила проведення електронних торгів у формі редукціону. Вказані правила значно спрощують взаємодію Замовника, Організатора та Переможця, оскільки заявки на реалізацію майна, протоколи на проведення електронних торгів можна буде подавати у вигляді електронних документів, підписаних за допомогою електронного підпису. Крім цього, в період дії воєнного стану Замовник, з огляду на ситуацію, має право припинити електронний аукціон також направивши ДП «СЕТАМ» відповідне рішення в електронній формі.
Оновлені Правила незабаром буде розміщено на веб-сайті підприємства.