Сервісні центри МВС купили партію нових авто для складання практичних іспитів — Finance.ua

Сервісні центри МВС купили партію нових авто для складання практичних іспитів Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Сервісні центри МВС купили партію нових авто для складання практичних іспитів

Сервісні центри МВС Київщини не стоять осторонь і покращують державні послуги, аби кожен отримував якісний сервіс. Цього місяця в трьох сервісних центрах МВС у Київській області з’явились новенькі транспортні засоби.

Сервісний центр МВС у Білій Церкві поповнився новеньким сучасним автомобілем. Тепер кандидатам у водії зручніше складати практичні іспити на вищі категорії. Адже відтепер можуть складати практичний іспит на категорію С на транспортному засобі сервісного центру МВС. Для того, щоб іспит був максимально прозорим, наш транспортний засіб обладнаний додатковими дзеркалами заднього виду.

Нещодавно нова автівка категорії В з’явилась у сервісному центрі МВС в Переяславі. Тож кандидати у водії, які планують керувати легковиками, можуть уже перевіряти свої навички керування. Автомобіль Renault Duster не тільки зручний, а й комфортний і має автоматичну коробку перемикання, яка стає все більш популярною серед водіїв-новачків. Нова автівка в Переяславі доповнила автопарк сервісного центру МВС для здачі практичного іспиту, серед яких:

два Chery Tiggo з механічною коробкою перемикання передач

Toyota Corolla — з механічною коробкою перемикання передач.

Також новим авто поповнився сервісний центр МВС у передмісті столиці — в Софіївській Борщагівці.

Автомобіль Toyota Corolla має механічну коробку перемикання передач, оснащений додатковими засобами керування — педалями та дзеркалами заднього огляду. Автівка готова вирушати щасливими маршрутами з майбутніми водіями, які складають практичний іспит.

Як скласти іспит на авто сервісного центру МВС

Здійснити запис для отримання послуги можна в терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через систему Е-запис

Звертаємо увагу, для оформлення запису в системі Е-запис необхідно:

пройти електронну ідентифікацію та зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, е-mail;

обрати послугу;

обрати сервісний центр МВС, який надаватиме послугу;

обрати дату та час з-поміж доступних.

Важливо обрати опцію «скласти іспит на автомобілі сервісного центру МВС».

Нагадуємо: кандидати у водії мають необмежену кількість спроб для складання іспитів. Після невдалої, наступна можлива через 10 днів, починаючи з 11-го. Цей час виділяється для того, аби кандидат у кермувальники краще підготувався до іспиту та за можливості краще освоїв проблемні маршрути, на яких припустився помилки.

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