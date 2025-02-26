Сервісні центри МВС купили партію нових авто для складання практичних іспитів — Finance.ua

Сервісні центри МВС купили партію нових авто для складання практичних іспитів
Сервісні центри МВС Київщини не стоять осторонь і покращують державні послуги, аби кожен отримував якісний сервіс. Цього місяця в трьох сервісних центрах МВС у Київській області з’явились новенькі транспортні засоби.
Сервісний центр МВС у Білій Церкві поповнився новеньким сучасним автомобілем. Тепер кандидатам у водії зручніше складати практичні іспити на вищі категорії. Адже відтепер можуть складати практичний іспит на категорію С на транспортному засобі сервісного центру МВС. Для того, щоб іспит був максимально прозорим, наш транспортний засіб обладнаний додатковими дзеркалами заднього виду.
Нещодавно нова автівка категорії В з’явилась у сервісному центрі МВС в Переяславі. Тож кандидати у водії, які планують керувати легковиками, можуть уже перевіряти свої навички керування. Автомобіль Renault Duster не тільки зручний, а й комфортний і має автоматичну коробку перемикання, яка стає все більш популярною серед водіїв-новачків. Нова автівка в Переяславі доповнила автопарк сервісного центру МВС для здачі практичного іспиту, серед яких:
- два Chery Tiggo з механічною коробкою перемикання передач
- Toyota Corolla — з механічною коробкою перемикання передач.
Також новим авто поповнився сервісний центр МВС у передмісті столиці — в Софіївській Борщагівці.
Автомобіль Toyota Corolla має механічну коробку перемикання передач, оснащений додатковими засобами керування — педалями та дзеркалами заднього огляду. Автівка готова вирушати щасливими маршрутами з майбутніми водіями, які складають практичний іспит.
Як скласти іспит на авто сервісного центру МВС
Здійснити запис для отримання послуги можна в терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через систему Е-запис.
Звертаємо увагу, для оформлення запису в системі Е-запис необхідно:
- пройти електронну ідентифікацію та зазначити своє прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, е-mail;
- обрати послугу;
- обрати сервісний центр МВС, який надаватиме послугу;
- обрати дату та час з-поміж доступних.
Важливо обрати опцію «скласти іспит на автомобілі сервісного центру МВС».
Нагадуємо: кандидати у водії мають необмежену кількість спроб для складання іспитів. Після невдалої, наступна можлива через 10 днів, починаючи з 11-го. Цей час виділяється для того, аби кандидат у кермувальники краще підготувався до іспиту та за можливості краще освоїв проблемні маршрути, на яких припустився помилки.
Поділитися новиною