Середня вартість спорудження житла в Україні по регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Середня вартість спорудження житла в Україні по регіонах (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Середня вартість спорудження житла в Україні по регіонах (інфографіка)

В українському уряді визначили середню вартість «квадрата» житла в різних куточках країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої ціни спорудження житла в Україні.

Про це повідомляє портал Новини. Live з посиланням на Мінрегіон.

Вартість квадратного метра житла по Україні

Йдеться про наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 17 травня 2023 року № 408. У документі затверджені медіанні ціни будівництва житла у різних регіонах України. За основу взяті показники станом на 1 квітня 2023 року.

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Згідно з ним, вартість одного квадратного метра загальної площі квартир будинку становить по країні 20,87 тис. гривень (разом з ПДВ). Оцінка не враховує тимчасово окуповані території А Р Крим , м. Севастополя, частини окупованих територій Донбасу.

У різних регіонах показники вартості одного «квадрата» загальної площі квартир будинку (разом з ПДВ) такі:

Державне будівництво житла

23 лютого 2023 року в Україні ухвалили законопроєкт № 7198, що дає право на державну компенсацію за пошкоджене та зруйноване внаслідок бойових дій нерухоме майно. У травні стартувала програма «єВідновлення».

Закон передбачає дві ситуації:

будівля повністю знищена — постраждалим нададуть спеціальний житловий сертифікат, який є зобов’язанням держави профінансувати купівлю чи будівництво нерухомості з нуля;

будівля ушкоджена — саме в такому разі держава й покриватиме реальними грошима вартість будматеріалів і робіт.

Власники сертифікатів зможуть самостійно обирати, де саме хочуть придбати чи збудувати нове житло.

При цьому з моменту, коли людина отримає житловий сертифікат, одразу припиниться право власності на зруйноване майно. І одразу нотаріус встановить на п’ять років заборону відчуження нового майна.

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