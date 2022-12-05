Samsung випустить застосунок, який навчить користувачів самостійно ремонтувати ґаджети бренду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung випустить застосунок, який навчить користувачів самостійно ремонтувати ґаджети бренду

Технології&Авто
11
Samsung випустить застосунок, який навчить користувачів самостійно ремонтувати ґаджети бренду
Samsung випустить застосунок, який навчить користувачів самостійно ремонтувати ґаджети бренду
Samsung планує випустити застосунок, який допоможе клієнтам ремонтувати вдома її ґаджети своїми руками.
Про це пише портал The Verge.
Журналістам стало відомимо про це з заявки, поданої компанією на патент та торгову марки США. З документу випливає, що сервіс буде називатися Self Repair Assistant. Компанія описує його як «прикладне програмне забезпечення для мобільних телефонів» для самостійного ремонту та обслуговування смартфонів, смарт-годинників, планшетів та навушників.
Читайте також
Окрім опису, журналістам також стала відома емблема застосунку — це синій квадрат з шестернею та гайковим ключем всередині.
Verge передбачає, що додаток буде містити інструкції з ремонту пристроїв з серії Samsung Galaxy.
Швидше за все, розробка Self Repair Assistant є результатом співпраці Samsung та компанії IFIXIT, яка була оголошена на початку 2022 року.
За матеріалами:
Процес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.