Samsung випустить застосунок, який навчить користувачів самостійно ремонтувати ґаджети бренду — Finance.ua

Samsung випустить застосунок, який навчить користувачів самостійно ремонтувати ґаджети бренду 05.12.2022, 00:54 — Технології&Авто

Samsung випустить застосунок, який навчить користувачів самостійно ремонтувати ґаджети бренду

Samsung планує випустити застосунок, який допоможе клієнтам ремонтувати вдома її ґаджети своїми руками.

Про це пише портал The Verge.

Журналістам стало відомимо про це з заявки, поданої компанією на патент та торгову марки США. З документу випливає, що сервіс буде називатися Self Repair Assistant. Компанія описує його як «прикладне програмне забезпечення для мобільних телефонів» для самостійного ремонту та обслуговування смартфонів, смарт-годинників, планшетів та навушників.

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Окрім опису, журналістам також стала відома емблема застосунку — це синій квадрат з шестернею та гайковим ключем всередині.

Verge передбачає, що додаток буде містити інструкції з ремонту пристроїв з серії Samsung Galaxy.

Швидше за все, розробка Self Repair Assistant є результатом співпраці Samsung та компанії IFIXIT, яка була оголошена на початку 2022 року.

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