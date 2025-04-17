Ринок залізничних перевезень зернових продовжує демонструвати зниження тарифів — Finance.ua
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Ринок залізничних перевезень зернових продовжує демонструвати зниження тарифів

Казна та Політика
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Протягом останнього тижня ринок залізничних перевезень зернових всередині країни продовжує демонструвати зниження тарифів.
Про це повідомляють Spike Brokers.
За словами брокерів, вартість доставки зменшилася ще на кілька доларів за тонну, що відображає загальну тенденцію ослаблення активності у сегменті. Серед основних чинників — відсутність нового експортного попиту і завершення пікових логістичних циклів. Оператори все частіше переглядають свої цінові пропозиції у бік зменшення, намагаючись адаптуватися до обмеженого ринку.
У багатьох напрямках спостерігається надлишок вільного рухомого складу, що тільки посилює тиск на ставки. Водночас автотранспорт продовжує відбирати частину обсягів, особливо на коротких відстанях, пропонуючи більш оперативні умови.
Перспективи на найближчий період залишаються помірно песимістичними. Ринок чекає на новий сезон, який зможе активізувати перевезення. До того часу загальна картина навряд чи зазнає істотних змін, і залізнична логістика продовжить функціонувати в умовах зниженого попиту та м’якого цінового тиску.
За матеріалами:
Finance.ua
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