Ринок праці для початківців в IT: як змінилась кількість вакансій за місяць війни — Finance.ua

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Ринок праці для початківців в IT: як змінилась кількість вакансій за місяць війни

Вчора 13:04Особисті фінанси
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Ринок праці для початківців в IT: як змінилась кількість вакансій за місяць війниРинок праці для початківців в IT: як змінилась кількість вакансій за місяць війни, www.freecodecamp.org
Айтівці з невеликим досвідом роботи — найбільш вразливі до коливання ринку вакансій після початку війни рф проти України.
Аналітики порталу DOU вивчили статистику активних вакансій за довоєнний та воєнний періоди.
Кількість вакансій на сайті DOU
За місяць до 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, на DOU щотижня містилося 220 вакансій для позицій без досвіду або ж з досвідом менше за рік. Протягом наступних трьох тижнів після російського нападу вже було близько 60 активних вакансій на тиждень — їхня кількість скоротилася на понад 70%. І попри поступовий приріст вакансій з першої половини березня, щоб говорити про сталу тенденцію до зростання чи повернення до довоєнних цифр, потрібно більше часу.
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Щодо вакансій суто для джуніорів без досвіду статистика ще менш втішна. До воєнного стану їх щотижнева кількість становила близько 60, а протягом останніх тижнів впала до середньої позначки 13 вакансій на тиждень. Йдеться про падіння кількості вакансій на майже 80% від попередніх значень.
Інфографіка: dou.ua Інфографіка: dou.ua
Такою є ситуація з вакансіями для спеціалістів із досвідом від 1 до 3 років:
Інфографіка: dou.ua Інфографіка: dou.ua
У середньому за останній передвоєнний місяць було близько 760 вакансій на DOU (до уваги беремо значення до 21 та після 28 лютого, не беручи у розрахунок цифри різкого падіння у перші дні вторгнення). «Після» ця кількість зменшилась до близько 360, — тобто падіння на трохи більше ніж 50%.
Статистика вакансій для спеціалістів з досвідом від 3 до 5 років:
Інфографіка: dou.ua Інфографіка: dou.ua
Середня кількість вакансій до російського нападу — близько 690. Після — близько 370. Тобто відбулося падіння на трохи менш ніж 50 %.
Найстабільніша ситуація у фахівців із понад п’ятирічним досвідом.
Інфографіка: dou.ua Інфографіка: dou.ua
До повномасштабного вторгнення середня кількість вакансій на тиждень була близькою до 255, протягом місяця після — близько 162. Тобто їх кількість зменшилась приблизно на 40%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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