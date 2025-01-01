Ринок пального у цьому році очікують суттєві зміни — Finance.ua

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Ринок пального у цьому році очікують суттєві зміни

Енергетика
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Ринок пального у цьому році очікують суттєві зміни
Ринок пального у цьому році очікують суттєві зміни
Український ринок пального очікують суттєві зміни у 2025 році через низку нових законодавчих ініціатив та податкових змін. З 1 січня 2025 року набудуть чинності нові акцизні ставки, згідно з якими податок на бензин становитиме 271,7 євро, на дизель — 215,7 євро, а на газ — 173 євро.
Про це повідомляють Новини.Live.
Експерти енергетичного сектору, зокрема Сергій Куюн, відзначають, що підвищення податків може призвести до зростання цін на 1,5 грн за літр. Втім, ситуація може бути пом’якшена поточною тенденцією до зниження світових цін на нафту, що спостерігається на ринку.
Нове законодавство також передбачає впровадження регулярних авансових внесків для АЗС. Станції, що торгують виключно скрапленим газом, мають сплачувати 30 000 грн, при реалізації кількох видів пального з часткою газу понад 50% - 45 000 грн, а для всіх інших випадків встановлено платіж у розмірі 60 000 грн.
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Додаткові зміни принесе закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Згідно з ним, учасники ринку будуть зобов’язані формувати резерви в обсязі 3% від загального обороту, що може вплинути на кінцеву вартість пального для споживачів.
Експерти прогнозують відносну стабільність цін у грудні та січні завдяки накопиченим запасам за нижчими цінами.
За матеріалами:
expert.in.ua
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