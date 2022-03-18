Ринок криптовалют занадто малий, щоб рф обійшла санкції, - Bloomberg — Finance.ua
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Ринок криптовалют занадто малий, щоб рф обійшла санкції, - Bloomberg

Вчора 21:39Фінтех і Картки
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Криптоексперти заявили, що ринок криптовалют занадто малий, щоб сприяти широкомасштабному ухилянню росіян від санкцій.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами експертів, криптовалюта не виглядає успішним інструментом для уникнення санкцій проти російських організацій та окремих осіб, серед яких президент рф володимир путін, які запровадили через напад на Україну.
«Ми не бачили доказів того, що росія чи путін систематично використовували криптовалюти для ухилення від санкцій», — заявив банківському комітету Сенату США Джонатан Левін, співзасновник аналітичної компанії Chainalysis Inc., яка продає послуги з боротьби з відмиванням грошей уряду.
Законодавці США висловили занепокоєння, що біткоїн, яким можна торгувати без посередників, може ускладнити виявлення країною порушників санкцій.
Проте, як повідомив колишній в.о. директора Мережі з боротьби з фінансовими злочинами при Мінфіні США, не можна «перемкнутися за одну ніч і керувати економікою G20 на криптовалюті — там просто немає ліквідності».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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