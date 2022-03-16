Як повідомляється на сайті ВР, президент підписав закон про віртуальні активи (законопроєкт № 3637) 15 березня.
Як заявляють у Мінцифрі, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім того, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.
Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Що зміниться?
легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;
держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:
формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;
визначати порядок обігу віртуальних активів;
видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.
З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.
Президент підписав закон «Про віртуальні активи». Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні та виводимо криптосектор із тіні", — додав голова Мінцифри Михайло Федоров.