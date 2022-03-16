Україна легалізувала криптосектор — Зеленський підписав профільний закон — Finance.ua
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Україна легалізувала криптосектор — Зеленський підписав профільний закон

Вчора 18:01Фінтех і Картки
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Україна легалізувала криптосектор — Зеленський підписав профільний закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптосектора.
Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.
Як повідомляється на сайті ВР, президент підписав закон про віртуальні активи (законопроєкт № 3637) 15 березня.
Як заявляють у Мінцифрі, легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім того, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.
Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Що зміниться?
  • легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
  • банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
  • українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;
  • держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:
  • формувати та реалізовувати політику в галузі віртуальних активів;
  • визначати порядок обігу віртуальних активів;
  • видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
  • здійснювати нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.
З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних Сил України. За три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах.
Президент підписав закон «Про віртуальні активи». Запускаємо легальний ринок віртуальних активів в Україні та виводимо криптосектор із тіні", — додав голова Мінцифри Михайло Федоров.
За матеріалами: Finance.UA
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