Ryanair скоротить кількість рейсів в осінньо-зимовий період — Finance.ua

Ryanair скоротить кількість рейсів в осінньо-зимовий період Сьогодні 04:04 — Фондовий ринок

Ryanair скоротить кількість рейсів в осінньо-зимовий період

Ірландська Ryanair Holdings, найбільший в Європі авіаперевізник-лоукостер, скасує частину запланованих на осінньо-зимовий період рейсів з огляду на затримки в постачанні літаків Boeing.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Перші зміни в розкладі польотів відбудуться вже в жовтні.

До кінця року Ryanair розраховує отримати 14 літаків із 27, що очікувалися спочатку. Порушення графіка постачань пов’язане з накладками у виробничих процесах на одному із заводів Boeing, а також зі збільшенням терміну ремонту раніше переданих виробнику літаків.

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Наразі лоукостер й американська авіабудівна компанія працюють над пришвидшенням поставок із січня до травня наступного року.

Поточні затримки суттєво не вплинуть на цільовий показник Ryanair за річним обсягом перевезень, однак якщо вони триватимуть у 2024 році, авіакомпанії доведеться переглянути прогноз, наголошується в повідомленні.

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