Ryanair скоротить кількість рейсів в осінньо-зимовий період — Finance.ua

Ryanair скоротить кількість рейсів в осінньо-зимовий період
Ірландська Ryanair Holdings, найбільший в Європі авіаперевізник-лоукостер, скасує частину запланованих на осінньо-зимовий період рейсів з огляду на затримки в постачанні літаків Boeing.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Перші зміни в розкладі польотів відбудуться вже в жовтні.
До кінця року Ryanair розраховує отримати 14 літаків із 27, що очікувалися спочатку. Порушення графіка постачань пов’язане з накладками у виробничих процесах на одному із заводів Boeing, а також зі збільшенням терміну ремонту раніше переданих виробнику літаків.
Читайте також
Наразі лоукостер й американська авіабудівна компанія працюють над пришвидшенням поставок із січня до травня наступного року.
Поточні затримки суттєво не вплинуть на цільовий показник Ryanair за річним обсягом перевезень, однак якщо вони триватимуть у 2024 році, авіакомпанії доведеться переглянути прогноз, наголошується в повідомленні.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua
Поділитися новиною