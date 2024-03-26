Розробники з Китаю запустили найшвидший у світі мобільний 10G інтернет — Finance.ua

Розробники з Китаю запустили найшвидший у світі мобільний 10G інтернет 26.03.2024, 01:26 — Технології&Авто

Розробники з Китаю запустили найшвидший у світі мобільний 10G інтернет

Шанхайський район Янпу став першим із впровадження надшвидкісного мобільного інтернету, запропонувавши новий стандарт з'єднання зі швидкістю 10 Гбіт/сек.

Реалізація пілотного «10G-району» з найшвидшим у світі інтернет-з'єднанням, що досягає швидкості 10 Гбіт/сек, стала можлива завдяки впровадженню технології 50G-PON у рамках нового сервісу F5G-A. Він забезпечує миттєве підключення до хмарних сервісів та доступ до широкого спектра контенту.

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За допомогою подібного інтернету можна завантажити двогодинний фільм з роздільною здатністю 8K об'ємом в 90 ГБ всього за 72 секунди, тоді як стандартний гігабітний інтернет здатний обробити такий запит за 12 хвилин.

Ініціатива, реалізована в Шанхаї, заклала основу для створення концепції «15-хвилинного міського кола», яка має на меті забезпечити доступність усіх ключових послуг та зручностей у межах пішої доступності для мешканців.

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