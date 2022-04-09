Rozetka відновлює роботу магазинів — Finance.ua

Rozetka відновлює роботу магазинів

Вчора 12:26 — Фондовий ринок

Rozetka відновлює роботу магазинів

Офлайн-магазини найбільшого українського маркетплейсу Rozetka відновили роботу у Харкові, Сумах, Шостці, Миколаєві та інших містах. У центральних та західних регіонах країни магазини також працюють.

Про це повідомив у Facebook співзасновник та співвласник компанії Владислав Чечоткін.

Він зазначив, що лінія фронту проходила лише за 3 км від складів Rozetka біля Києва.

«Ми були повністю заблоковані. Логістику країною зупинено. Єдине, що ми могли — якнайшвидше побудувати та обладнати бомбосховища для тих наших відважних співробітників, які, як і раніше, виходили на роботу. Я захоплююсь їх мужністю», — написав Чечоткін.

Він додав, що завдяки українським військовим росіяни відкинуті від Києва і звільнена частина України почала повертатися до життя.

«Магазини Rozetka вже працюють у Харкові та Сумах, у Шостці та Миколаєві. Вся центральна та західна частина України. Розраховуємо у понеділок відкритись у Чернігові! У Житомирі, Запоріжжі. Чекаємо, коли нам дозволять дістатися до Бучі, Гостомелю, Ірпеня, де потрібні продукти, товари першої необхідності», — повідомив співвласник компанії.

Він додав, що багато магазинів зруйновано, розграбовано, в деяких із них жили окупанти.

Нагадаємо, у березні Чечеткін повідомив у листі співробітникам, що після початку війни оборот компанії впав з 4 млрд грн на місяць до 23 млн грн за три тижні. 25 магазинів компанії було знищено або розграбовано. Rozetka довелося звільнити частину співробітників, зокрема айтішників.

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