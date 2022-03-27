росію виключили з міжнародного об'єднання Leaseurope — Finance.ua

росію виключили з міжнародного об'єднання Leaseurope

Вчора 11:42 — Світ

Представники росії виключені ще з одного авторитетного міжнародного об’єднання — Leaseurope.

Що сталося? Європейська федерація лізингодавців Leaseurope виключила російську структуру «Об’єденьонная лізінговая асоциация» (ОЛА) зі свого складу. Це відбулося з ініціативи лізингової спільноти України та ще цілого ряду інших демократичних країн, які не хотіли би перебувати в одній структурі з представниками країни-агресора.

Генеральний директор Leaseurope Енн Валетт поінформувала директора Асоціації лізингодавців України Марину Масіч про цей акт солідарності з нашим бізнесом та нашим народом.

«23 березня 2022 року відбулося чергове засідання Ради директорів Leaseurope. На порядку денному було питання про ситуацію в Україні та потенційний вплив на Leaseurope та її учасників. Після обговорення, члени Правління ухвалили рішення про негайне припинення членства російської лізингової асоціації ОЛА», — зазначила директор Leaseurope.

Тож тепер у списку членів лізингового об’єднання Європи — лише представники демократичних країн Європи, загалом 43 учасники.

Українська Асоціація лізингодавців стала членом Leaseurope ще в 2005 році. Членство в цій організації є свідченням прагнення країн-учасниць до європейських стандартів ведення бізнесу та сповідання однакових цінностей і стандартів.

Національні представники європейських країн, які входять у Leaseurope, репрезентують інтереси близько півтори тисячі лізингових компаній та охоплюють 92% європейського лізингового ринку.

Довідка Finance.ua:

Асоціація лізингодавців України створена в 2005 році як добровільне об’єднання учасників ринку лізингу. З того ж часу вона є членом конфедерації Leaseurope зі штаб-квартирою у Брюсселі, до складу якої входять 43 лізингові спільноти з 31 країни Європи;

таке членство гарантує європейські стандарти ведення бізнесу усіма учасниками Асоціації (які репрезентують 90% вітчизняного ринку лізингу).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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