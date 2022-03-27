російський "Мегафон" виключили з міжнародної асоціації операторів мобільного зв'язку — Finance.ua

російський "Мегафон" виключили з міжнародної асоціації операторів мобільного зв'язку

Вчора 17:45 — Фондовий ринок

російський оператор мобільного зв’язку «Мегафон» більше не належить до міжнародної асоціації операторів (GSMA).

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Оператор мобільного зв’язку „Мегафон“ більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA офіційно заявила, що виключає російський „Мегафон“. Компанія була в Глобальній асоціації операторів зв’язку з 1995 року. GSMA також виключили оператора мобільного зв’язку з „переліку роумінгових партнерів“ (Roaming Partner Listing, RPL). Однак у „Мегафоні“ заявляють, що це не означає відключення компанії від міжнародного роумінгу», — написав міністр.

«Ми щиро здивовані селективністю рішення міжнародної асоціації, цей крок не має жодних правових підстав, ми розглядаємо варіанти відновлення нашого статусу», — заявив виданню «Ведомости» представник «Мегафону».

У компанії додали, що виключення «Мегафону» з так званого «переліку роумінгових партнерів» не означає відключення «Мегафону» від міжнародного роумінгу.

Представник компанії заявив, що RPL — це довідковий список партнерів-операторів: «знаходження у списку не впливає на договірні відносини між операторами».

За словами представника «Мегафону», членство в GSMA надавало компанії доступ до експертизи колег-операторів.

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