російські виробники хліба попередили про подорожчання свого продукту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

російські виробники хліба попередили про подорожчання свого продукту

16
Великі російські виробники хліба та хлібобулочних виробів повідомили ретейлерів про підвищення відпускних цін на 10−12% з 1 березня.
Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російські ЗМІ.
За словами співрозмовників «Вєдомостєй», серед причин подорожчання хлібобулочної продукції виробники вказали на зростання вартості складської та транспортної логістики, збільшення податкового навантаження, підвищення цін на сировину тощо. В Асоціації компаній роздрібної торгівлі підтвердили отримання повідомлень, наголосивши, що вони перебувають на розгляді. Там обіцяють, що в разі об’єктивних причин збільшення закупівельної вартості індексація цін відбуватиметься поступово за рахунок стримування націнок на соціальні позиції хліба — у межах 5−7%.
Водночас президент російської гільдії пекарів та кондитерів Юрій Кацнельсон каже, що торгова націнка може досягати 35%, і саме вона чинить основний вплив на роздрібні ціни.
У російському союзі пекарів заявили, що зростання цін на хліб «зовсім не тішить» самих хлібопекарів, однак у середньому собівартість виробництва у 2024 році зросла на 27%.
«Кредити за нинішніми ставками стали непідйомними, щоб їх обслуговувати, потрібна висока рентабельність, а у нас вона становить лічені відсотки», — пояснив президент союзу Дмитро Семенов.
Крім того, за його словами, дається взнаки дефіцит кадрів, який доходить до 40% від штатної чисельності окремих підприємств.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.